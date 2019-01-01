خاص جول | دافيد فيا يكشف لماذا أنفق أتليتكو مدريد مبلغًا ضخمًا لضم فيلكس؟

الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا يتحدث لـGoal

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها نادي أتليتكو مدريد، لإنفاقه حوالي 126 مليون يورو لشراء مهاجم بنفيكا اليافع جواو فيلكس بعمر 19 عامًا فقط، إلا أن مهاجم الهنود الحمر السابق، أيد قرار الإدارة بضم اللاعب المُلقب بخليفة كريستيانو رونالدو.

وحامت الشكوك حول فيلكس في الأسابيع والأيام القليلة الماضية، بربط مستقبله بأكثر من نادٍ أوروبي كبير، قبل أن يحسم وصيف الليجا السباق، بدفع 126 مليون يورو لتدعيم الهجوم بدماء جديدة، بجانب ألفارو موراتا، وكذا لتعويض رحيل أنطوان جريزمان، المنتظر انتقاله إلى برشلونة، حتى بعد تراجع الأتليتي عن فكرة البيع.

وفي حديثه مع Goal، قال الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني "مع المبلغ الذي أنفقه النادي ومعرفة طريقة إدارته في التعاقدات، فهذا يعني أن الأتليتي ما كان سيوقع معه (جواو فيلكس) إذا لم يكن متأكدًا من موهبته، بالنسبة لي. لم أتابعه كثيرًا، لكن الجماهير ستدعمه إذا قام بعمله، قد تفشل لكن عليك أن تقدم أفضل ما لديك على أرض الملعب، هكذا ستكون الجماهير سعيدة".

وتحدث عن الموسم الذي قضاه مع الأتليتي، قائلاً "لقد قضيت سنة مع النادي، شهدت لحظات صعود وهبوط على المستوى الشخصي، لكن في النهاية سجلت 15 هدفًا وفزنا بالدوري، لذلك الجماهير ما زالت تشكرني".

وبخصوص استمراره في الملاعب حتى الآن بعمر 37 عامًا بالدفاع عن ألوان فيسيل كوبي الياباني، ورفضه فكرة الاعتزال، قال "الناس ظلوا يتحدثون عن اعتزالي سنوات، لكني ما زالت مستمرًا حتى الآن، وحقًا أنا فخور بأنني ما زالت ألعب بهذا المستوى بعمري الآن. لا أفكر كثيرًا في المستقبل لأن كل شيء قد يتغير في أي وقت".

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وتابع "عقدي سينتهي في ديسمبر القادم، بعدها سأرى ما سيحدث، حتى الآن أشعر أن جسدي يستجيب لي، لذلك لم أتخذ قرار الاعتزال، ومعروف أنه عندما يعتزل أحد اللاعبين، يكون السبب أنه لم يَعد قادرًا على اللقب، لكن هذا ليس وضعي وأحب بحق هذه اللعبة".