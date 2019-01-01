خاص جول - خبير لوائح: اتحاد الكرة ورئيس الزمالك لن يعاقبا والأهلي مُلزم بتعديلات الدوري

قرارات قوية اتخذها مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

علق محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية، على قرارات النادي الأهلي الذي اتخذها مجلس إدارته اليوم السبت، بعد حضور رئيس الزمالك مؤخرًا لأحدى اجتماعات اتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة قد أكد أن الاجتماع ودي وتنسيقي وليس رسميًا كما أشيع من قبل الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى إثره قدم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ورئيس الزمالك.

وقال فضل الله في تصريحات خاصة لـ"جول": "لن تكون هناك أي عقوبة ضد رئيس الزمالك أو اتحاد الكرة بعد شكوى الأهلي لهما في الكاف".

وأضاف: "الاجتماعات الرسمية التي تجمع جميع الأندية هي الجمعيات العمومية، ولكن اجتماع الأسبوع الماضي ليس هو إلا ودي وتنسيقي للفترة المقبلة من البطولة المحلية".

وعن امتناع الأهلي عن خوض أي مباراة إذا قام اتحاد الكرة بتعديل الجدول، قال فضل الله: "إذا اجتمعت الأندية ووافقت بالأغلبية على قرار تعديل الدوري يكون الأهلي ملزمًا بتنفيذ قرارات الاتحاد لأنه الملزم بإدارة البطولة".

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واختتم خبير اللوائح أن قرار امتناع الأهلي عن المشاركة في البطولة العربية لن يكون هناك أي مشكلة أو ضرر على النادي خلال الفترة القادمة.

وكان اتحاد الكرة قد اجتمع مؤخرًا مع الأندية لوضع خطة للمرحلة المقبلة للبطولات المحلية.