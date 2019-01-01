خاص جول - خاما بيليات: مستعد لمصر جيدًا وصلاح سيكون نقطة تحول

جول في تدريبات زيمبابوي ونجم المحاربون يتمنى افتتاحية جيدة رغم صعوبتها

متابعة - عبده الليثي | كتبت - زهيرة عادل

أكد خاما بيليات؛ نجم منتخب زيمبابوي، على جاهزيته لمواجهة منتخب مصر، مؤكدًا أنه رغم صعوبة المباراة إلا أن فريقه يطمح ببداية جيدة للبطولة.

المحاربون يستهلون مشوارهم في كأس أمم أفريقيا 2019 بعد غدٍ الجمعة، بملاقاة أصحاب الأرض، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

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وقال بيليات، في تصريحات خاصة لـ"جول": "جاهز لخوض مواجهة مصر، أنا في حالة جيدة جدًا، وأسعى لمساعدة منتخب بلادي للفوز على الفراعنة، رغم أنهم منتخب قوي والأفضل بالقارة السمراء".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب عظيم، وسيكون نقطة قوة مصر أمامنا، هو من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي".

نجم زيمبابوي اختتم: "المباراة الافتتاحية ذات أهمية خاصة، لذلك نتمنى الفوز بها وإن كانت صعبة للغاية".

يذكر أن زيمبابوي تقع ضمن المجموعة الأولى، وبعد مواجهة مصر، ستلاقي أوغندا يوم 26 من الشهر الجاري ثم الكونغو في 30 من الشهر ذاته.