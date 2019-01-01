خاص جول – حفيظ الدراجي: أتوقع قطر في نهائي كأس آسيا وأزمة الإمارات ليست في المدرب

المعلق الرياضي الجزائري يتوقع أن يتأهل العنابي لمواجهة إيران في نهائي كأس آسيا

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

شدد المعلق الرياضي حفيظ الدراجي، على أن الأزمة التي يمر بها المنتخب الإماراتي ليس سببها المدير الفني للأبيض زاكيروني، وإنما هناك بعض الأسباب الأخرى.

وقال الدراجي في تصريحات خاصة لموقع جول: "أعتقد أن مباراة الإمارات وأستراليا، المنتخبين لديهم حظوظ متساوية، مستواهم متقارب".

وواصل: "المنتخب الإماراتي، ليست أزمته في المدرب، ولكن في وضعيات كثيرة منها غياب الفاعلية الهجومية، وكبر سن اللاعبين".

ويواجه المنتخب الإماراتي، نظيره الأسترالي مساء الليلة في آخر مباريات دور الثمانية من البطولة.

وتابع المعلق الرياضي حديثه قائلاً: "مباريات خروج المغلوب، تكون فيها جزئيات بسيطة تصنع الفارق، وبالنسبة لي إيران هو المرشح الأول للقب".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أتوقع مباراة النهائي ستكون بين قطر وإيران".

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا مساء الليلة، يواجه قطر يوم الثلاثاء 29 يناير في نصف نهائي البطولة الثاني، على أن يكون نصف النهائي الأول بين إيران واليابان يوم الإثنين.