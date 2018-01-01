خاص جول - حسين الشحات يتمسك بالأهلي وماميتش قد يرحل بسببه

هل يتم الحسم وينتقل حسين الشحات إلى الأهلي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تمسك حسين الشحات، صانع ألعاب فريق العين الإماراتي، بعرض النادي الأهلي المصري، بالرغم من وصول عروضًا أخرى مغربية من السعودية والصين ومصر.

الأهلي قدم عرضًا رسميًا إلى نادي العين، وصل إلى 3 مليون و 500 ألف دولار، من أجل الحصول على خدمات حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم "جول" من أحد مصادره، أنه بالرغم من أن عرض الأهلي ليس الأكبر، إلا أن رغبة حسين الشحات هو الانتقال للقلعة الحمراء، أو الاستمرار مع العين، دون النظر لباقي العروض.

حسين الشحات عرض على إدارة العين التنازل عن مستحقاته، من أجل تسهيل انتقاله لفريق الأهلي، في ظل تفوق باقي العروض عليه.

جول 25 - حمدي نوح مكتشف اللاعب: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته#جول25 https://t.co/AorkjcQfrL pic.twitter.com/XGD3YKwzlM — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

ومن جهة أخرى، ربط المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين، استمرار جميع اللاعبين باستمراره مع الفريق الإماراتي، حيث يتمسك باستمرار كل الأجانب.

طلب المدرب الكرواتي يعد هو العائق الحقيقي أمام صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي، خاصة وأن إدارة العين متمسكة باستمراره بعد إنجاز كأس العالم للأندية، بالحصول على المركز الثاني.

وينتهي عقد ماميتش مع العين، بنهاية الموسم الحالي، حيث يرغب مسؤولي النادي الإماراتي في تجديد عقده.