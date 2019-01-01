خاص جول | جونز: بوجبا يمكنه أن يكون جيدًا كما يريد

الإشادة تأتي من زميل يعرف بوجبا حق المعرفة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدافع الإنجليزي فيل جونز، بزميله في مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، بعد تألق في الأونة الأخيرة.

وتم انتقاد متوسط الميدان الفرنسي، بسبب ما يفعله خارج أرضية الملعب، وما حدث في الفترة التي تواجد بها اللاعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

إلا أن الأمور تغيرت تمامًا مع تولي سولشار المسؤولية، فسجل 8 وصنع 6 في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وقال المدافع الإنجليزي في حوار خاص لجول عن زميله الفرنسي: "أنه يتحدث في أرضية الملعب، ربما يفعل الناس ذلك خارج كرة القدم لكنهم لا يفعلون ذلك حقًا على أرض الملعب، لقد حصل على هذا الحق مما فعله ويمكنه أن يفعل ما يريد طالما كان يفعل مثلما يفعل في الوقت الحالي".

- شائعات الصحف الإنجليزية :"خلاف نشب بين بوجبا ولوكاكو عقب مباراة ساوثهامبتون بسبب ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة والتي سددها وأهدرها الفرنسي" 🗨️



=لوكاكو:.... 👇 pic.twitter.com/VRcq2RFBKQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 5, 2019

وتزامل الثنائي في فريق الشباب للشياطين الحمر، وقام السير أليكس فيرجسون بتصعيدهم في موسم 2011-12، قبل أن يرحل الفرنسي لصفوف يوفنتوس الإيطالي ويعود كأغلى لاعب في العالم.

وتذكر جونز قبل رحيل بوجبا لصفوف يوفنتوس مضيفًا: "عندما كان في مانشستر يونايتد قبل الرحيل ليوفنتوس، أتذكر أنني اعتدت التدريب معه، كان يقوم بالركض حول بول سكولز وجميع اللاعبين وكانوا مبهورين به".

وتابع: "ثم عاد، أنه لاعب موهوب بشكل لا يصدق، الأشياء التي يتسطيع فعلها بكرة القدم رائعة، يمكنه أن يرى التمريرة، لديه قدم يمنى ويسرى، وتسديدات ولاعب قوي، يمكنه أن يكون جيدًا كما يريد".

✨بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد صاحب الـ25 عامًا pic.twitter.com/yZ43jzrFIN — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

ويستعد الشياطين الحمر للقاء ولفرهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك في انتظار قرعة ربع نهائي دوري الأبطال غدًا.