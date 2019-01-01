خاص جول | جورتسيكا: ليفربول خصم قوي ونرغب في العودة لصدارة الدوري الألماني

تعرف على تصريحات جورتسيكا حول مواجهة ليفربول وفولفسبورج

أكد ليون جورتسيكا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صعوبة مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنّ مستوى الريدز في البريميرليج يختلف عن التشامبيونزليج.

بايرن ميونخ يستضيف ليفربول يوم الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل سلبيًا في الذهاب.

وقال جورتسيكا في حوار خاص: "ليفربول سوف يقدم أفضل مستوى له أمامنا وتراجعه في الدوري لا يعني أي شيء لأن هذه بطولة مختلفة والطموح مختلف".

وتابع: "في الأسابيع الأخيرة تطور الفريق بصورة جيدة ونحتاج للاستمرار على هذا النحو خلال المباريات المقبلة، لأن الفريق نجح في التغلب على نقاط قوته".

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دعونا نستعرض معكم أبرز هذه الحالات التي حدثت في ملاعب الساحرة المستديرة، آخرها مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان يُلدغ من الجحر مرتين.👌 pic.twitter.com/2TCaWmaU24 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 8, 2019

جورتسيكا أكد أنّ الفريق يشعر بالتفاؤل والقدرة على تجاوز فولفسبورج والوصول إلى صدارة الدوري الألماني ولو بصورة مؤقتة.

واختتم: "أتدرب بصورة منفردة لأجل التغلب على الإصابة وأصبحت جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة".

جورتسيكا لعب 29 مباراة في الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وصنع 4 أخرى.