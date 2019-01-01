خاص جول | توتنهام الأمل الأخير لباتشواي للرحيل من تشيلسي

البلجيكي قد يجد طريقه للرحيل في الساعة الأخيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يسعى البلجيكي ميشي باتشواي للخروج من تشيلسي في الساعة الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وفسخ فالنسيا عقد إعارة اللاعب، في بداية الشهر الجاري، بعدما فشل في تقديم أداء جيد.

إلا أن الأمل بدأ يعود للبلجيكي البالغ 25 عامًا، حيث يرغب توتنهام الإنجليزي في الحصول على خدمات اللاعب.

وتقدم برشلونة حسب مصادر جول، بعرض يصل إلى 36 مليون جنية أسترليني، ليضم المهاجم البلجيكي، في ظل إصابة هدافه هاري كين وغيابه حتى نهاية مارس المقبل.

وتصارعت أندية وست هام وإيفرتون وكذلك ريال بيتيس من إسبانيا، خاصة أن الأخير لم يستطع ضم اللاعب بسبب رفض سيرجيو ليون الرحيل عن صفوف الفريق الأخضر.

كما فشلت صفقة إعارته إلى صفوف موناكو الفرنسي، إلى نهاية الموسم حيث يرغب البلوز في التخلص من خدماته نهائياً، لتقليل قائمة الإعارات التي يضمها الفريق.

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ولم يُبدي المدير الفني الإيطالي، أي اهتمام بالاستفادة من خدمات اللاعب، مفضلاً عليه الثنائي، الفرنسي أوليفييه جيرو وكذلك الوافد الجديد جونزالو هيجواين.