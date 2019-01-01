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الدوري الإنجليزي الممتاز

خاص جول | تشيلسي يقترب من تمديد عقد لويز

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لويز لديه عقد ينتهي في الصيف المقبل وقد يستمر لعام إضافي في تشيلسي
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يقترب ديفيد لويز، قلب دفاع تشيلسي، من تمديد عقده لعام إضافي لينتهي في 2020.

لويز أصبح أساسيًا في كتيبة ماوريسيو ساري خلال الموسم الجاري بعد أن غاب عن التواجد باستمرار مع أنطونيو كونتي الموسم الماضي.

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وعلم Goal أنّ لويز رفض العروض المقدمة له من جانب نابولي الإيطالي وموناكو الفرنسي ويود الاستمرار رفقة البلوز.

واستقر البلوز على منح اللاعب عقدًا يمتد لـ 12 شهرًا إضافية على أن يتم التوقيع خلال أيام.

لويز لعب لصالح تشيلسي بين 2011 و2014 قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان ثم العودة بعد ذلك في 2016.

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صاحب الـ 31 عامًا سجل هدفًا في 22 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي والذي جاء أمام مانشستر سيتي.

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