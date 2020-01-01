خاص جول | تشيلسي يخطط لتمديد عقد جيرو

جيرو كان قريبًا من الرحيل في يناير الماضي

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي لمنح أوليفيه جيرو عقدًا جديدًا خلال الفترة المقبلة لضمان عدم مغادرته بالمجان في نهاية الموسم الحالي.

جيرو كان قريبًا من الرحيل عن صفوف البلوز في ظل اهتمام من إنتر بالتعاقد معه في يناير الماضي.

وعلم جول أنّ تشيلسي بدأ مفاوضاته مع صاحب الـ 33 عامًا للحصول على عقد جديد خلال الفترة المقبلة بعد أن أظهر إمكانيات كبيرة خلال مباريات ما قبل التوقف.

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وبجانب إنتر، فإن هناك العديد من الأندية التي رغبت في الحصول على اللاعب مثل توتنهام وبرشلونة ولاتسيو ولكن الفرنسي استمر في لندن.

وكان جيرو قد صرّح في وقت سابق برغبته في البقاء في تشيلسي مؤكدًا قدرته على العطاء لموسمين أو ثلاثة وأنّه لم يتحدث بعد مع إدارة تشيلسي حول عقده.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان قد أصدر بيانًا يوصي بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو حتى نهاية الموسم الجاري أيًا كان التوقيت.

كما سيتم فتح سوق الانتقالات مع انتهاء الموسم ويستمر لمدة شهرين، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي إنهاء الموسم في أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أنّ جيرو تعرض للسخرية من جانب مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما.