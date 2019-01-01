خاص جول | تشيلسي يتلقى عرضان للتخلص من أبرز ضحايا فرانك لامبارد

وآخر يعاني من أجل راتبه الأسبوعي الكبير

أفادت تقارير إنجليزية، أن إدارة تشيلسي تلقت أكثر من عرض، لبيع واحد من أكثر الأسماء المرشحة للخروج من مشروع المدرب الجديد فرانك لامبارد.

ويعلم Goal. أن كل من نوريتش سيتي وبرايتون، تقدما بطلب لتشيلسي للاستفسار عن لاعب الوسط داني درينكووتر، وذلك قبل حوالي 48 ساعة من غلق الميركاتو الصيفي.

ورغم الحظر المفروض على النادي اللندني بعدم شراء لاعبين جدد حتى منتصف العام القادم، إلا أن التقارير الواردة من داخل "ستامفورد بريدج"، أجمعت على أن القادم من ليستر سيتي قبل عامين، حصل من الإدارة ولامبارد على الضوء الأخضر، للبحث عن مستقبله في مكان آخر، لعدم حاجة المدرب خدماته.

وشارك صاحب الـ29 عامًا على فترات متباعدة في مباريات البلوز الودية الاستعدادية للموسم الجديد، لكنه خرج من قائمة آخر مباراتين قبل صدام مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية للبريميرليج، وهو ما عزز أنباء خروجه الوشيك من تشيلسي.

ما أجمل أن تحتفل بيوم ميلادك بهز شباك الخصوم، أليس كذلك يا جوميز؟ 🦁#الأهلي_الهلال #آسيا_مع_جولpic.twitter.com/IXJuzvgNwM — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

في الوقت ذاته، يستعد زميله تيمو باكايوكو لمواجهة نفس المصير، لكن مشكلته تكمن في ارتفاع راتبه الأسبوعي، إذ يتقاضى 120.000 إسترليني من تشيلسي، وهو المبلغ الذي يعيق عملية خروجه من النادي، لا سيما بعد فشله في التعبير عن نفسه منذ قدومه من موناكو في صيف 2017 مقابل رسوم بلغت حوالي 40 مليون بعملة المملكة المتحدة.