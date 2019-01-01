خاص جول - تاوامبا يكشف حقيقة رغبة العين الإماراتي التعاقد معه

الكاميروني قدم موسمًا رائعًا مع التعاون، استحق عليه المنافسة على لقب الأفضل

كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض من نادي العين الإماراتي، للظفر بخدمات الكاميروني تاوامبا؛ لاعب التعاون السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

لاعب السكري كان ينافس أمس السبت، على جائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدم موسم رائع قدمه، لكن فاز بها المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر.

وأكد تاوامبا، في تصريح خاص لموقع "جول"، على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل، أن وجود مفاوضات من الزعيم الإماراتي معه، مفضلًا الاحتفاظ بتفاصيل العرض خلال الفترة الحالية.

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الكاميروني كان قد انضم للسكري في الميركاتو الصيفي بعام 2018، وشارك معه في 33 مباراة، سجل خلالهم 26 هدفًا وصنع ستة آخرين.

وقاد صاحب الـ29 عامًا التعاون، لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ليتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

وحصد تاوامبا مع السكري الموسم المنقضي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالتغلب على الاتحاد، في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ النادي.