كأس أمم أفريقيا

خاص جول | بونجاني: الهزيمة مُحبطة لكننا فخورين بما قدمناه لجنوب إفريقيا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images

حاوره | محمود ضياء

تحسر لاعب وسط منتخب جنوب إفريقيا زينجو بونجاني على خروج منتخب بلاده من بطولة أمم إفريقيا، بعد الهزيمة أمام خصمه النيجيري العنيد في مباراة الدور ربع النهائي.

وبعد المفاجأة المدوية التي فجرها منتخب الأولاد في دور الـ16، بإقصاء البلد المنظم وحامل اللقب 7 مرات من قبل، بهدف نظيف، توقفوا أمام النسور، في مباراة ظلت نتيجتها معلقة على التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يُنهي إيكونج الاشتباك بهدف الترشح للدور نصف النهائي في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وبعد المباراة قال لاعب نادي إميان الفرنسي لـGoal "بالطبع نحن محبطون بهذه الخسارة، لكننا فجورين بما قدمناه، ولا أحد من المتابعين توقع أو انتظر ذلك".

وواصل دفاعه عن حملة منتخبه "واجهنا فرق قوية مثل المغرب وساحل العاج، ونجحنا في تقديم مستوى جيد، ومن ثم أخرجنا مصر المستضيف، وكنا قريبين من الفوز اليوم، لذلك نشعر بالرضا عما قدمناه منذ البداية وحتى الآن".

اختيارات المحررين

وختم "جنوب إفريقيا خرجت مرفوعة الرأس من الدور ربع النهائي، وبعد غياب عن المشاركة، لذ ينبغي علينا التركيز على المستقبل لكي نتمكن من الوصول لأدوار أبعد في المستقبل".

 

إغلاق