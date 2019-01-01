خاص جول - بوعلام: لا نخشى مواجهة أي منتخب وسنهدي القطريين اللقب في النهاية

العنابي أقصى العراقيين من دور الـ16 بكأس آسيا

كتب - ماجد جزر

أعرب خورخي بوعلام؛ لاعب المنتخب القطري، عن ثقته في عبور منتخب بلاده مواجهة كوريا الجنوبية المقبلة، متمنيًا أن يكون هدية للجماهير المساندة للأعم.

وكان العنابي قد تغلب اليوم الثلاثاء، على العراق بهدف وحيد، سجله بسام الراوي في الدقيقة 62، على استاد آل نهيان، بدور الـ16 من كأس آسيا الإمارات 2019.

كأس آسيا 2019 | حارس العراق: دائمًا ما نكون ندًا قويًا لكن الحظ عاندنا أمام قطر

بوعلام قال، خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "ديربي عربي، كان صعبًا للغاية، والشوط الثاني نجحنا في مهمتنا من أجل الشعب القطري، الذي يستحق أكثر من ذلك".

عن مواجهة كوريا الجنوبية المقبلة، علق: "مباراة صعبة، لكننا لا نخشى أي منتخب، سنكون جاهزين للمواجهة على أتم استعداد، ونتمنى التأهل لنصف النهائي".

واختتم موجهًا رسالة للجمهور: "الشعب القطري دائمًا يساندنا، نفتقدمهم كثيرًا، هم يعطونا دفعة معنوية كبيرة، ونتمنى نهديهم الكأس في النهاية".

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب القطري نظيره الكوري الجنوبي في 25 من الشهر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية، بربع النهائي.