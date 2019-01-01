خاص جول | بوروسيا دورتموند يقترب من مالكوم

مبلغ 42 مليون يورو يحسم الأمور..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بات مصير البرازيلي مالكوم جناح برشلونة قريباً من الحسم، وذلك بعد تطور مفاوضات بوروسيا دورتموند وبرشلونة لأجل اللاعب.

وعلم جول أن الصفقة على وشك الإتمام مقابل 42 مليون يورو، المبلغ الذي يعد مرضياً لإدارة الكتلان، كتعويض عما أنفقته لضم اللاعب نفسه في الصيف الماضي قادماً من بوردو الفرنسي.

ويملك اللاعب شرطاً جزائياً قيمته 180 مليون يورو، ولكنه بالتأكيد ليس عنصراً في تلك العملية.

ويتواجد البرازيلي في اليابان رفقة الفريق على هامش الجولة التحضيرية، بحثاً عن فرص لم ينَل منها الكفاية في الموسم الماضي.

وسبق لدورتموند ضم باكو ألكاسير من برشلونة، حيث انفجر تهديفياً وبات أحد أبرز نجوم البوندسليجا في موسمه الأول.

يذكر أنه فيما عدا أسود الفيستيفاليا، لم يكن هناك أي عروض جادة لضم مالكوم سوى استفسار من آرسنال بشأن الإعارة.