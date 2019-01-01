خاص - جول| بلعمري: آخر خطوتين قبل تحقيق الحلم

مدافع الشباب السعودي سعيد بالانتصار على كوت ديفوار..

أبدى جمال بلعمري مدافع المنتخب الجزائري سعادته عقب الفوز عل كوت ديفوار والتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال بلعمري في تصريحاته لجول داخل منطقة الصحفيين:"مباراة صعبة للغاية، المنافس كان قوياً جداً وهددنا في أكثر من مناسبة، ولكننا كنا متماسكين منذ البداية، الكل كان هدفه الفوز فقط".

وأضاف:"لا يمكننا إلا أن نشعر بالفخر بما قدمناه، فقد جئنا إلى هنا عازمين على تقديم كل ما لدينا والفوز بكل المباريات".

وأوضح:"كانت مباراة مرهقة، لذلك علينا الاسترخاء الآن ثم الاستعداد جيداً للمباراة المقبلة التي ستكون أكثر صعوبة".

وتابع:"منتخب نيجيريا قوي ولديه عناصر مميزة ونحن أيضاً فريق قوي ومتماسك، ستكون مباراة صعبة وعلينا أن نتجهز جيداً، فبعد 5 خطوات لم يتبقَ سوى خطوتين لتحقيق الحلم".

وكان المنتخب النيجيري قد هزم جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف وحيد، ليلاقي الجزائر في نصف النهائي.