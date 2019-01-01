خاص جول - بكاري جاساما ردًا على معلق مباراة الأهلي: "هسيبه لربنا"

الحكم تعرض لهجوم قاس خلال مباراة الأهلي وصن داونز من المعلق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قام أحمد عبده، المعلق على مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي، في إياب دورربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بمهاجمة الحكم الجامبي بكاري جاساما في أكثر من مناسبة باللقاء.

الأهلي ودّع البطولة عقب الهزيمة في الذهاب بخمسة أهداف نظيفة، وعجز في لقاء الإياب في تحقيق النتيجة التي تنقله إلى نصف النهائي حيث انتهى اللقاء بالفوز بهدف واحد فقط للأحمر.

وتواصل جول مع الجامبي بكاري جاساما، للرد على ما جاء من المعلق أحمد عبده أمس، بعد أن وصفه هو وبلاده أنهم من الدول الذين ليس لهم أي علاقة بكرة القدم.

ورفض جاساما في بداية تصريحاته لـ"جول"، التعليق على الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل أمس، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدف واحد فقط.

وعن نيته في تقديم أي شكوى ضد معلق المباراة بعد الإهانات التي وجهت له مؤخرًا، قال: "لا لا.. لن أقدم شكوى ضده في أي اتحاد، ولن أبلغ اتحاد بلدي بهذا".

وأضاف جاسما الذي يعد من أفضل حكام قارة إفريقيا في الوقت الحالي: "لن أعلق على ما قاله المعلق في حقي خلال المباراة، لا مشكلة فيما قاله، (هسيبه لربنا)".

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وهاجمت جماهير الأهلي بعد أن قام حكم الراية في لقاء أمس هدف صحيح لجونيو أجايي لاعب الأهلي، بالإضافة لمطالبة الفريق المصري باحتساب ركلة جزاء في الشوط الأول.