خاص جول – بسام الراوي: قطر تفتقد الجماهير ولكن هذا لن يؤثر علينا

المنتخب القطري إلى دور الستة عشر من كأس آسيا بالعلامة الكاملة

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أكد بسام الراوي، لاعب المنتخب القطري، أن فريقه يفتقد غياب الجماهير عن كأس آسيا، ولكن هذا الأمر لن يؤثر على اللاعبين.

وتصدر المنتخب القطري، صدارة المجموعة الخامسة، بعد فوزه على السعودية بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال الراوي في تصريحات خاصة لموقع جول: "اول شيء مبروك علي الفوز لكل الفريق وللشعب، هدفنا نمشي على الطريق الصحيح، كنا نريد المركز الأول".

وواصل: "المدرب أعطانا تعليمات خاصة كيف ندافع كيف نهاجم، شغل المدرب الطبيعي".

وحول الأداء الدفاعي للعنابي قال الراوي: "الحمد لله بفضل الله ثم المدرب والمدافعين، نفتقد الجماهير بشدة، ولكن لن ندع هذا الأمر يؤثر علينا".

الجدير بالذكر ان قطر ستواجه العراق، مساء الثلاثاء القادم، في إطار ختام مباريات دور الستة عشر من البطولة.