خاص جول .. الهلال يتوصل إلى اتفاق لبقاء صالح الشهري ونبأ سار قريبًا

اقتراب إدارة الزعيم الهلالي من الحصول على عقد اللاعب بشكل دائم

كشفت مصادر خاصة لجول عن أخر تطورات مفاوضات نادي الهلال مع إدارة الرائد من أجل تمديد عقد اللاعب صالح الشهري المعار للفريق الأزرق.

وقالت مصادر خاصة لجول أن إدارة الزعيم توصلت إلى اتفاق مع إدارة الرائد من أجل تجديد عقد الشهري خلال الفترة الحالية، ليستمر حتى نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

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وتنتهي إعارة صالح الشهري للفريق الهلالي خلال شهر يونيو الجاري، إلا أن متغيرات توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا غيرت العديد من التفاصيل.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة النادي عقب قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة موافقة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم على التجديد من أجل مواصلة مشوارهم مع فرقهم في بطولة الدوري.

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كما كشف مصادر جول عن اقتراب إدارة الزعيم الهلالي من الحصول على عقد اللاعب بشكل دائم، ليتم التعاقد معه بشكل نهائي.

صالح الشهري انضم لصفوف نادي الهلال مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من الرائد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، إلا في حالة رغبة الزعيم في ضمه نهائيًا، ليتقدم بعرض جديد.

ولعب صالح الشهري مع الهلال في 17 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، استطاع أن يسجل 7 أهداف ويصنع هدفًا واحدًا، خلال 635 دقيقة لعبها مع الزعيم.