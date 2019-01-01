خاص جول – المتحدث الرسمي باسم قطر يوضح سر التفوق في كأس آسيا

علي الصلات يوضح سبب تفوق قطر وتحقيق بطولة كأس آسيا للمرة الاولي في تاريخ العنابي

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أوضح علي الصلات، المتحدث الرسمي باسم المنتخب القطري، عن سر تفوق العنابي في كأس آسيا، بعد تحقيق البطولة بالفوز على المنتخب الياباني في المباراة النهائية.

وحقق العنابي أول لقب له في كأس آسيا، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب نظيره الياباني، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال الصلات في تصريحات خاصة لموقع جول: "شعور الفوز بالبطولة لا يوصف، الفريق بذل مجهود كبير، اللقب لم يتحقق بسهولة، نجحنا في إقصاء منتخبات كبيرة طيلة المشوار".

وعن سر التفوق، قال المتحدث الرسمي لقطر: "واجهتنا مشاكل كثيرة في البطولة، ولكن كنا نحل كل مشكلة بيننا وتنتهي مع كل مباراة، وهذا سر تفوقنا".

وواصل: "أهدي الفوز لقيادات الرياضة القطرية، وكل أهالي قطر، هم الدعم الحقيقي للفريق كل ما استمر الدعم كل ما استمر الفريق في اعلي المراكز".

وحول إصابة بوعلام قال الصلات: "إصابة خورخي ضربة في الرأس ولكنه تعرض إلى إغماء في الوقت الحالي بخير وسنتابع حالته الصحية".