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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

خاص جول | الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي يونج

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Goal/Getty
كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد دي يونج المنضم حديثًا لبرشلونة؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع فرانكي دي يونج، لاعب أياكس، مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون متغيرات إضافية ووضع له شرط جزائي ضخم.

برشلونة بدأ في اتباع سياسة رفع قيمة الشرط الجزائي للاعبين بعد رحيل نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان وكسر عقده مقابل 222 مليون يورو.

وعلم Goal أنّ الشرط الجزائي في عقد دي يونج وصل إلى 400 مليون يورو ليصبح في التصنيف الثالث لأعلى الشروط الجزائية مع برشلونة.

ليونيل ميسي يمتلك أعلى شرط جزائي في البلوجرانا بواقع 700 مليون يورو بينما يأتي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وصامويل أوميتي ثانيًا بواقع 500 مليون يورو.

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وسوف ينضم دي يونج إلى برشلونة في الصيف المقابل بعقد يمتد لخمس مواسم.

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