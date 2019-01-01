خاص جول| الكشف عن حقيقة استضافة السعودية لكأس العالم للأندية

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن السعودية ستقوم بتنظيم كأس العالم للاندية في النسختين القادمتين

خاص جول

علمت مصادر "جول" بعدم صحة ما تردد عن تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب استضافة كأس العالم للأندية لعامي 2019 و2020.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا” لم يفتح بعد باب التقدم بطلب الاستضافة، إذ ينتظر تصويت الجمعية العمومية يوم الخامس من شهر يونيو المقبل في العاصمة الفرنسية باريس على مشروع تعديل نظام البطولة لتقام كل أربعة أعوام بدءًا من عام 2021 خلال شهري يونيو ويوليو.

وحال اعتماد الجمعية العمومية هذا التعديل، أكد المصدر بأن فيفا يتجه إلى إلغاء البطولة في العام الحالي والمقبل، على أن يتم الإعلان عن آلية توزيع مقاعد النسخة الموسعة في عام 2021.

كيف تُحوّلت قمّة الأسبوع إلى سقطة الأسبوع؟ 😱

وما أسباب كارثة الأهلي؟ 😳

ومن كان أغبى من دييجو كوستا هذا الأسبوع؟ 🤦‍♂️#يلا_جول يعود من جديد 🤩 pic.twitter.com/mMC7ClcRzh — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

واستضاف دولة الإمارات العربية، آخر نسختين من البطولة والتي حصل عليهما نادي ريال مدريد الإسباني.