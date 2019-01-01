خاص جول - الدحيل القطري يعرض 17 مليون يورو لشراء لاعب الهلال

اللاعب يفضل البقاء مع النادي الأزرق، حال أبدى الأخير رغبة جادة في شراء عقده للفترة المقبلة

خاص جول

علمت مصادر "جول" عن اهتمام نادي الدحيل القطري بضم البيروفي آندريه كاريلو لاعب خط وسط نادي الهلال السعودي في الموسم المقبل.

التقارير أشارت إلى أن إدارة النادي القطري عرضًا بقيمة 17 مليون يورو لشراء عقد اللاعب من نادي بنفيكا البرتغالي.

تلقى الهلال مجموع 5 أهداف في آخر مباراتين لعبهما في دوري المحترفين السعودي، بقدر التي تلقاها في 6 مباريات سابقة مجتمعة 🙄 pic.twitter.com/B1Gboy0llW — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 11, 2019

وفي السياق نفسه لم تبادر إدارة الهلال حتى وقت كتابة هذا الخبر بالتواصل مع إدارة النادي البرتغالي لتفعيل أحقية شراء عقد اللاعب الذي قدم مستويات رائعة مع "الزعيم" السعودي منذ انتقاله بنظام الإعارة في الصيف الماضي.

وأكدت المصادر الخاصة لجول أن اللاعب يفضل البقاء مع النادي الأزرق، حال أبدى الأخير رغبة جادة في شراء عقده للفترة المقبلة.

إدارة الهلال تبدأ مفاوضات تجديد العقد مع وكيل عموري

يُذكر أن العديد من التقارير قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن وجود صراع منتظر للتعاقد مع الدولي البيروفي الصيف المقبل.