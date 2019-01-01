خاص جول - إمام عاشور يكشف عن رسالته لجماهير الزمالك.. وسعادته بمجاورة شيكابالا

إمام عاشور أحدث المنضمين للزمالك في ميركاتو الصيف الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع إمام عاشور لاعب غزل المحلة، بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة، بمقابل مادي 12 مليون جنيه في الصفقة الـ11 للزمالك الموسم الحالي.

وكان إمام عاشور دخل في حسابات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمه الجيد الذي قدمه مع حرس الحدود معارًا.

وتواصل "جول" مع إمام عاشور للكشف عن شعوره بعد توقيعه للزمالك، وتوجيه رسالة لجماهير الزمالك في الموسم الجديد.

وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ"جول": "سعيد للغاية بعد توقيعي على عقود الانضمام لنادي الزمالك، حلم حياتي تحقق أخيرًا بارتداء القميص الأبيض، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية".

وأضاف: "اللعب بجوار شيكابالا شرف لي، لاعب كبير وذو مهارات عالية، هو مثلي الأعلى من نجوم نادي الزمالك وانتظر اللحظة التي أشارك بها بالقميص الأبيض، ستكون أغلى لحظة في مسيرتي".

وتابع عاشور تصريحاته: "تعثر المفاوضات في بعض الوقت جلعني أقلق على اتمام الصفقة ولكن الله أكرمني بعد ذلك باتمامها والانضمام للفريق الذي أعشقه منذ صغري".

ووجه اللاعب رسالة لجماهير الزمالك، حيث قال: "أعد جماهير الزمالك أن أكون على قدر مسئولية حمل قميص الفريق، سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق الإنجازات والبطولات، ورفعة اسم الزمالك عاليًا في كل مكان".

أمام عاشور من أبرز اللاعبين الواعدين في الموسم الماضي، حيث تواجد مع حرس الحدود وظهر بشكل جيد للغاية وبنسبة كبيرة سيكون أحد عناصر المنتخب الأوليمبي الذي سيخوض منافسات بطولة إفريقيا التي ستقام في مصر نوفمبر المقبل.