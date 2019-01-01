خاص جول - أوكوي: لم يحالفنا الحظ أمام مصر
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أبدى إيمانويل أوكوي لاعب منتخب أوغندا اعتقاده بأن الحظ لم يقف مع فريقه اليوم ضد منتخب مصر، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 2-0.
وقال أوكوي في تصريحاته لجول:"الحظ لم يحالفنا اليوم أمام مصر، أداؤنا كان جيداً في الشوطين الأول والثاني".
وأضاف:"منتخب مصر جيد للغاية ولديه لاعبين أكثر من رائعين صنعوا له الفارق اليوم ومنحوه النقاط الثلاث".
وأوضح:"لم يحالفنا الحظ في أكثر من فرصة خصوصاً في الشوط الأول، ولم نستطع زيارة الشباك بسبب حارسها".
وتابع:"بالطبع نحن سعداء بالتأهل رغم الهزيمة، ونتطلع للمباراة القادمة في دور الـ16".
وتأهل منتخب أوغندا بالمركز الثاني ولديه 4 نقاط، فيما تأهل المنتخب المصري متصدراً بـ9 نقاط.