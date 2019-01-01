خاص جول | أوازيم: شعرنا أننا في بلادنا بفضل الجمهور المصري

الظهير الأيسر للمنتخب النيجيري يتحدث لـGoal

حاوره | محمود ضياء

أثنى الظهير الأيسر للمنتخب النيجيري أوازيم، على الدعم الهائل الذي وجده منتخب بلاده، من قبل الجماهير المصرية، في موقعة جنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وبدا المشهد وكأن الجماهير المصرية التي حرصت على مشاهدة المباراة من المدرجات، كانت تتحمس وتتفاعل بشكل واضح مع كل فرص يصل خلالها المنتخب النيجيري لمرمى الحارس ويليامس، وهو ما أسعد الظهير الأيسر للنسور، بعد اكتمال الليلة السعيدة بخطف البطاقة المؤهلة للدور نصف النهائي.

وبعد المباراة قال أوازيم لـGoal "كانت مباراة تنافسية قوية للغاية، لقد دخل المنافس المباراة بمعنويات مرتفعة لنجاحه في إقصاء صاحب الأرض، مع ذلك، نجحنا في إثبات قدراتنا، والدليل على ذلك أننا الآن في نصف النهائي".

إيوبي واحتفال من نوع خاص مع الجماهير النيجيرية بعد الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي 🥋😃#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/5v6cKgkDy2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وعن دعم جماهير البلد المنظم، قال "شعرنا وكأننا نلعب في بلادنا، كان أمرًا رائعًا للغاية، وهذا ساعدنا على تقديم الأفضل، وأتمنى رؤية ذلك مجددًا".

وختم "منذ البداية تعاملنا نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونعرف جيدًا أنه ينبغي علينا المضي قدمًا حتى النهاية، لنرى بعد ذلك ما سيحدث، والآن تنتظرنا مباراة صعبة في نصف النهائي بغض النظر عن المنافس".