خاص جول | أسطورة ليفربول: غياب صلاح عن التسجيل؟ لا توجد مشكلة

تعرف على تصريحات أسطورة الريدز حول قيمة محمد صلاح في ليفربول

أكد فلاديمير شميتسر، أسطورة ليفربول، أنّ غياب المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، عن التسجيل لعدة مباريات لا يشكل أي أزمة على الإطلاق.

محمد صلاح لم يسجل أي هدف في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وقال شميتسر في تصريحات خاصة لجول: "لا يمكن أبدًا أن أنسى ليلة اسطنبول والفوز على ميلان وحصد دوري أبطال أوروبا، لقد كانت ليلة رائعة".

وتابع: "أيامي في ليفربول لم تكن كلها مثالية ولكني استمعت بها كثيرًا ولا يوجد أمتع من العودة أمام ميلان والفوز بالمباراة".

وأردف: "غياب محمد صلاح عن التسجيل ليست أزمة ولا أعتقد أن هناك مشكلة على الإطلاق الأهم هو أننا نستطيع تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات".

وواصل: "نحن في صدارة الدوري الإنجليزي ووصلنا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وصلاح لعب دورًا كبيرًا في ذلك وأعتقد أن التراجع في مستواه أمر منطقي بعد ما حدث في الصيف".

اللاعب التشيكي اشار إلى أنّ صلاح تعرض لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا ثم لعب كأس العالم مع المنتخب المصري مصابًا وقدّم مستيوات جيدة ومن الطبيعي أن يحتاج لوقت للتعافي.

واختتم: "ورغم كل ذلك، صلاح هو ثاني أفضل هداف في الدوري الإنجليزي وسجله مميز معنا الموسم الحالي، وما يميز ليفربول أنّه ليس فريق اللاعب الواحد فريال مدريد يعاني في غياب كريستيانو رونالدو وبرشلونة دون ليونيل ميسي لن يكون في نفس المستوى أما نحن ففي الصدارة رغم تراجع مستوى الفرعون المصري".

جدير بالذكر أنّ صلاح سجل 20 هدفًا في 41 مباراة خلال الموسم الجاري.