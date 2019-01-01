خاص جول | أرسنال يخطط للتفاوض مع أنشيلوتي

أرسنال يسعى للحصول على خدمات المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب رحيله عن نابولي.

يسعى نادي أرسنال للحصول على خدمات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الراحل لتوه عن نادي نابولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصدر خاص في أرسنال، حيث أكد أن الإدارة في الأساس أرادت التوقيع مع مدير فني أصغر في السن من أنشيلوتي.

وذكر المصدر أن وجود أنشيلوتي متاح في السوق سيغير من حسابات إدارة المدفعجية وسيدفعهم للحصول على خدمات المدرب المخضرم.

فرصة أرسنال؟ وجهات محتملة لأنشيلوتي بعد نابولي

وتسعى إدارة أرسنال في الوقت الحالي لدراسة أكثر من ملف لتحديد المدير الفني المقبل للفريق بعد إقالة أوناي إيمري التي جاءت قبل أسابيع قليلة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن أرسنال يفاوض مارسيلينيو المدير الفني السابق لفريق فالنسيا ليقود النادي في الفترة المقبلة.

ويمر الفريق بفترة عدم توازن كبيرة تعرض خلالها للعديد من النتائج السلبية إلا أنه نجح مؤخرًا في العودة للانتصارات أمام فريق وست هام.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٢ نقطة بخمس انتصارات فقط من ١٦ جولة.