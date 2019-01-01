خاص جول – أحمد ناجي: الشناوي لا يشكو من أي شيء وجنش سيعود أقوى

مدرب حراس مرمى الفراعنة يتحدث لموقع جول عقب مباراة مصر وأوغندا

كتب: بلال محمد - متابعة: عبده الليثي

أشاد احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، بما قدمه محمد الشناوي أمام أوغندا في إنقاذ مرماه في أكثر فرصة بالمباراة.

وحقق المنتخب المصري، فوزاً بهدفين دون رد على حساب أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لكأس الأمم الأفريقية.

وقال ناجي في تصريحات خاصة بموقع جول عقبت اللقاء: "الشناوي سقط أكثر من مرة في اللقاء، ولكنه بخير ولا يشكو من أي شيء نهائياً".

ووجه رسالة إلى جنش حارس الفراعنة المصاب وتمنى له الشفاء، وأن يعود قوياً كعادته عقب الإصابة.

وواصل: "جنش أصر على حضور المباراة اليوم بالرغم من إصابته، هو لاعب رجل ولديه شهامة كبيرة ونحن سنقف بجانبه طول الوقت حتى يعود قوي".

3 مواجهات = 3 انتصارات✅

🛑 المنتخب المصري يتصدّر مجموعته في كأس الأمم الإفريقية 👏

⏬ إليكم ترتيب المجموعة#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Gy1n7pJUyZ — جول مصر (@goaleg) June 30, 2019

ويتصدر المنتخب المصري، المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على زيمبابوي بهدف دون رد، ثم فوزين على كلاً من الكونغو وأوغندا بهدفين في كل مباراة.