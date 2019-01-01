خاص جول | أحمد خليل: أرغب بالانتقال إلى الدوري الفرنسي

لاعب الأفريقي يحلم باللعب في أوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب أحمد خليل، لاعب الأفريقي، بفكرة خوض تجربة الاحتراف الأوروبي مستقبلاً وحدد الدوري الفرنسي كوجهة محتملة.

وتألق أحمد خليل مع ناديه في الدوري التونسي منذ انضمامه في موسم 2014-2015، وكان حاضراً مع منتخب بلاده في المونديال الأخير.

وقال خليل حصرياً مع جول: "أتمنى الالتحاق بالسليتي والخزري وحدادي وصرارفي في فرنسا، كلهم أصدقائي، أحب فرنسا وأتحدث اللغة".

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وأكمل: "أعرف أن اللاعب التونسي يتأقلم سريعاً في فرنسا، حلم حياتي اللعب هناك".

ونفى خليل الإشاعات حول معاناته من إصابة خطيرة: "هنا يوجد الكثير من الكلام المغلوط حولي، أنهيت برنامجي التأهيلي والأسبوع القادم سأعود للتدريبات".

وسبق لخليل أن مثل المنتخب التونسي الأول في خمس مباريات على المستوى الدولي.