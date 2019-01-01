خاص جول - آمين بن عمر مهدد بالغياب عن بطولة إفريقيا

بن عمر تعرض لإصابة قوية أمس أمام الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعرض التونسي محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي ونسور قرطاج لإصابة قوية أمس الأحد خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

النجم الساحلي تعرض لهزيمة أمام الزمالك في ملعب برج العرب، بهدف دون رد، في ذهاب دور نصف نهائي الكونفدرالية.

وتعرض بن عمر لإصابة في تدخل مع مدافع الزمالك ولم يستكمل المباراة وتم ملاحظته أثناء خروجه من الملعب لا يستطيع أن تلامس قدمه الأرض.

ووفقًا لما علمه "جول" من داخل النادي التونسي، أن الجهاز الطبي يشتبه في إصابة بن عمر بالرباط الصليبي أي كان قطع جزئي أو كلي أو جزع.

وأضاف المصدر أن في حالة ثبوت إصابة بن عمر في الرباط الصليبي، سيكون بعيدًا عن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في الشهر بعد المقبل.

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وينتظر الجهاز الطبي الفحوصات الطبية التي ستجرى على اللاعب لإصدار بيان رسمي حول حالته ومصيره من البطولة الإفريقية.

🎙️رئيس الزمالك: "وصلت إلى مرحلة صعبة مع جروس، لأنه لا يستمع لأي نصائح، وإذا قال له أحد تشكيلًا، سيلعب بعكسه تمامًا، لأنها عادته، عندما علمت أن كهربا خارج معسكر مباراة النجم الساحلي، تحدثت معه وقال أنه لن يضمه لقائمة المباراة". pic.twitter.com/9Dtb55TFTB

— جول مصر (@goaleg) April 29, 2019