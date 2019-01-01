خاص جول | آرسنال يبدأ مفاوضات ضم سيبايوس من ريال مدريد

بدأت المفاوضات

علم Goal، أن إدارة آرسنال دخلت في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي نادي ريال مدريد من أجل الحصول على توقيع لاعب الوسط الشاب داني سيبايوس في أسرع وقت ممكن.

وتضاربت الأنباء حول مستقبل صاحب الـ22 عامًا في الأسابيع القليلة الماضية، ما بين شائعات تتحدث عن إمكانية انتقاله لأحد الأندية الإيطالية، وأخرى تضع اسمه في جملة مفيدة مع الإخوة الأعداء في شمال لندن توتنهام وآرسنال.

واليوم الثلاثاء، يستطع Goal، أن يؤكد بدء مفاوضات المدفعجية مع مسؤولي النادي الميرينجي، على أمل إقناعهم بالتخلي عن بطل يورو 2019 للشباب، ولو على سبيل الإعارة لمدة عام، مع الاحتفاظ بحق الشراء بعقد دائم مع انتهاء مدة الإعارة.

ورغم أن النادي الإسباني لم يوافق بشكل مبدئي أو رسمي حتى الآن، إلا أن المصادر أجمعت على ترحيب زيدان بفكرة التخلي عن القادم من ريال بيتيس في صيف 2017، ما قد يُعّجل بذهاب الشاب الإسباني إلى ملعب "الإمارات" قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع التصريحات التي أدلى بها نجل المالك جوش كرونكي، عن استعداد النادي لإبرام صفقات ستسعد المشجعين في الأيام القليلة المتبقية على غلق نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية.

📍الأردن

الدوري الإسباني ينثر الأمل في مخيم الزعتري 🙌 pic.twitter.com/2xHVTUtSk2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وانتقل سيبايوس إلى اللوس بلانكوس قبل عامين قادمًا من ريال بيتيس في صفقة كلفت فلورنتينو بيريز حوالي 15 مليون يورو، إلا أنه عانى الأمرين لتثبيت أقدامه في التشكيلة الأساسية مع زيدان في ولايته الأولى، وكذا مع جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، بالإضافة لزيزو في ولايته الثانية، مكتفيا 56 مشاركة على مدار عامين أغلبهم كبديل.

وفي الغالب سيتكفل آرسنال بدفع راتب سيبايوس السنوي، الذي يُقدر بنحو 2.7 مليون يورو، بجانب دفع رسوم الإعارة، مع التشبث بأمل التوقيع مع لاعب سيلتيك كيران تيرني، حتى بعد رفض النادي الاسكتلندي العرض الثاني، والذي بلغت قيمته حوالي 25 مليون جنيه إسترليني، وذلك بالقيام بمحاولة ثالثة.