خاص - جودين: سيميوني وأتلتيكو يشبهان كونتي وإنتر كثيراً

جودين بدأ رحلته في ميلانو هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى دييجو جودين، نجم إنتر، سعادته بالانتقال للفريق الإيطالي، وأكد وجود عدة نقاط تشابه بين ناديه الحالي والسابق أتلتيكو مدريد.

جودين انتقل هذا الصيف مجاناً لصفوف إنتر بعد نهاية عقده مع أتلتيكو، وخاض اللقاء الأول مع الفريق هذا الشهر أمام كالياري بعد التعافي من الإصابة.

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وقال جودين مع "دازون": "إنتر وأتلتيكو يتشابهان في وجود أساس قوي في صورة المدرب، كونتي يشبه سيميوني كثيراً، كلاهما حماسي ويشعل الجماهير وينقل ذلك بشكل إيجابي للفريق".

وأضاف: "كلاهما مدرب بشخصية قوية للغاية وحماسية، أيضاً المشروع يتشابه، لاعبون جدد، ولكن هناك وحدة وروح إيجابية نحاول نقلها للجمهور".

وعاد جودين بالحديث لهدفه الشهير في مرمى برشلونة، والذي أهدى أتلتيكو لقب الليجا: "لحظات لا تنسى، أتذكر كل تفصيلة منها، القفز لأعلى ووضع الكرة، لا يمكن وصف المشاعر، لحظات لخصت مسيرة شهور من العمل ومقولة سيميوني عن أخذ الليجا مباراة بعد مباراة".

وعن بداياته: "بدأت كمهاجم، ثم لاعب خط وسط بسن الخامسة، ثم رحلت إلى فريق آخر، وهناك بدأت اللعب في مركز قلب الدفاع، وشعرت فوراً براحة نفسية".

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يذكر أن جودين غاب عن المشاركة في تعادل إنتر مساء الثلاثاء أمام سلافيا براج في انطلاق مشواره بدوري أبطال أوروبا.