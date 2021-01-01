خاص | جنابري: أردنا إقامة كأس العالم للأندية لإكمال السداسية وآسف للخروج من كأس ألمانيا

حوار خاص لجنابري مع جول

قال سيرج جنابري نجم نادي بايرن ميونخ إن لاعبي الفريق البافاري يضعون نصب أعينهم التتويج بلقب كأس العالم للأندية في الدوحة مؤكدًا أنهم أرادوا أن تقام البطولة لإكمال السداسية التاريخية.

وتحدث جنابري في حوار خاص لـ "جول" تناول فيه العديد من القضايا الهامة والتي أبرزها كان الفارق بين الموسم الحالي والموسم الماضي وأثر توديع كأس ألمانيا مبكرًا ورحلة الفريق نحو مونديال الأندية.

وقال جنابري حول الفارق بين الموسم الماضي وهذا الموسم: "في الواقع يتغير النمط قليلاً اعتمادًا على الخصوم، في العام الماضي كنا حقًا في حالة تدفق خاصة مع نهاية الموسم، عملنا من أجل تحقيق الثلاثية وسار كل شيء بشكل جيد"

وأضاف: "ثم بعد هذا الموسم الناجح، لديك موسم جديد يبدأ فيه كل شيء من الصفر،. أعتقد أننا ما زلنا نلعب كرة قدم جيدة ولدينا الكثير من الفرص في كل مباراة وهذا يعني أننا على الطريق الصحيح"

وتابع: "قد لا نكون متسقين في الوقت الحالي كما كنا الموسم الماضي ولا نستطيع الفوز في كل المباريات وبالطبع هذا لا يمكن أن يحدث، ولكننا لم نفقد الطريق كما يقال من قبل البعض"

وأردف: "وعندما يسجل الخصم هدفًا، يتغير الزخم وهذا يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا، هذه نقطة نعمل في التدريبات من أجلها ونعلم أنه علينا البحث عن حلول لها في الفترة المقبلة"

وحول الخروج المبكر من كأس ألمانيا على الرغم من تحقيق 5 ألقاب في الموسم الماضي قال جنابري: "ما زلنا منزعجين لأننا أهدرنا لقبًا هذتا الموسم وتم إقصاؤنا في مباراة كهذه، لكن بالطبع من الجيد أيضًا أن تكون في المنزل لمدة أسبوع وتحصل على الراحة"

وأكد: "شيء إيجابي ألا يتعين عليك اللعب مرة أخرى كل ثلاثة أيام، وأيضًا لتكون قادرًا على التدريب، ومع ذلك، في نهاية الموسم، ربما يجعلني لقب كأس ألمانيا أكثر سعادة من الأيام القليلة التي حصلت فيها على الراحة"

وحول التعامل بين فليك واللاعبين منذ توليه قيادة الفريق البافاري قال جنابري: "أنت تعرف كيف يقود المدرب الفريق بشكل جيد، لقد قدم نفسه بالفعل في الموسم الماضي رغم توليه المنصب في ظروف صعبة للغاية"

واسترسل: "إنه ممتع ويضيف لنا الكثير وفي الوقت الحالي منحنا يومًا إضافيًا للراحة، هذا مهم أيضًا للانتعاش من جديد، بالطبع هو غاضب أيضًا لأننا خرجنا من الكأس، لكن كمدرب عليك المضي قدمًا"

وأكد: "دائمًا ما تكون المباراة التالية هي الأهم بالنسبة له ولنا، دائمًا ما تشعر أنك على وشك الفوز واستعادة الطريق الصحيح مرة أخرى بعد التعثر، لقد ظهرنا بشكل جيد نسبيًا مؤخرًا ونجحنا في أغلب المباريات"

وحول كأس العالم للأندية قال: "هناك ترقب في الفريق وكلنا نتطلع إلى أيام قليلة من الراحة ولكن الآن لدينا بطولة جديدة، الهدف بالطبع هو الفوز بلقب آخر سيكون السادس لنا في موسم استثنائي، لقد أردنا حقًا إقامة البطولة، لذلك نحن نتطلع إلى الفوز بها"

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الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ تنتظره مباراة هامة أمام الأهلي المصري بطل أفريقيا مساء الإثنين المقبل في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الدوري نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.