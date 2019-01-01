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خاص - توريس في طريقه للاعتزال والعودة إلى أتلتيكو مدريد

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Mundo Deportivo
توريس ارتبط باللعب في المكسيك
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضح ألبيرتو ماريرو، مدير أتلتيكو دي سان لويس المكسيكي، أن فريقه ليس مهتماً بالتعاقد مع النجم الإسباني فيرناندو توريس، وأن الأخير في طريقه للعودة لأتلتيكو مدريد.

أتلتيكو دي سان لويس سيصعد هذا الموسم للدرجة الممتازة المكسيكية، وهو نادي تابع لأتلتيكو مدريد والسيد ماريرو مُعين من قبل النادي الإسباني.

وقال ماريرو في حوار مع "جول": "لا أعرف من أين أتت تلك الشائعات عن قدوم توريس إلينا، كل ما أعرفه أن اللاعب أقرب للاعتزال".

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وأضاف: "توريس غالباً سيعتزل ثم سيذهب من جديد إلى صفوف أتلتيكو مدريد وسيتقلد منصباً هناك، إشاعة أنه سيأتي للمكسيك".

وسبق لتوريس أن جمل قميص أتلتيكو، الفريق الذي تصعد في فرق الشباب به، بمناسبتين، كما لعب لليفربول، تشيلسي، وميلان.

ويلعب توريس حالياً مع ساجان توسو بالدوري الياباني بعد مغادرته أتلتيكو مدريد العام الماضي.

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