خاص | "توتا" نجمة الاتحاد: سنصل بالسعودية لمونديال السيدات وهذا أكثر ما فاجأني في دورينا

فاطمة قاري "توتا" نجم منتخب السعودية والاتحاد في حوار مع "جول"

مرت جولتان فقط من الدوري السعودي الممتاز للسيدات في نسخته الأولي، لكن ما أحدثته كان له صدًا واسعًا، خاصةً مع دخول الفرق الكبرى ضمن المنافسة كالهلال والاتحاد والنصر والأهلي والشباب.

حاليًا تقتسم أربعة فرق الصدارة برصيد أربع نقاط لكل منهم، مع فارق الأهداف، هي النصر ثم الاتحاد ثم الهلال واليمامة.

واليوم نتعرف عن قرب عن واحدة من نجمات هذا الدوري؛ فاطمة قاري مهاجمة العميد، التي لم تكن كرة القدم وحدها هي طريقها في عالم الرياضة.

"جول" أجري حوارلًا مع قاري، نستعرض تفاصيله في السطور التالية..

كيف دخلتِ عالم كرة القدم؟

كنت ألعب معظم الرياضات تقريبًا؛ منها كرة سلة، اسكواش وكيك بوكسينج، وكرة القدم لفتت انتباهي وقمت بضمها إلى قائمتي المفضلة.

ما هي الصعوبات التي واجهتيها في بداية مسيرتك؟ ومن يُساندك من أسرتك؟

الحمد لله، لا يوجد صعوبات فمنذ الصغر أحببت الرياضة ولم يمنعني أحد من ممارستها.

ما هو سر لقبك "توتا"؟

لا يوجد سر معين، كبرت مع هذا اللقب من قبل عائلتي وأصدقائي.

ما هي دراستك؟ وهل تعملين في مجال بعيدًا عن كرة القدم؟

تخرجت من قسم إدارة المستشفيات، وأعمل في المجال الرياضي كمدربة كيك بوكسينج.

ما هو أكثر ما فاجأكِ في الموسم الجاري؟

هناك مفاجآت عديدة في هذا الموسم؛ منها استحواذ فرق كبيرة على الأندية النسائية بشكل عام، التعاقد مع محترفات في كل الفرق تقريبًا.

من هي أكثر لاعبة أجنبية لفتت نظرك؟

حتى الآن معظمهن ممتازات، لم نلعب إلا مباراتين حتى الآن، وأظن أن الكثيرات سوف تبدعن في المباريات القادمة.

من هو مثلك الأعلى عالميًا؟

صراحه أكثر من لاعب.

هل سيتمكن منتخب السيدات السعودي من التأهل لكأس العالم بشكل متكرر مثل فريق الرجال؟

مع كل ما نراه حاليًا من اهتمام بالفرق النسائية، وتكريس كرة القدم كأسلوب حياة، سيساعدنا كثيرًا بأن يكون هناك استعداد دائم واجتهاد وتطور ملحوظ، فنعم بإذن الله التأهل لكأس العالم لن يكون صعبًا.

رأيك بمشوار الأخضر الرجالي في كأس العالم، خاصة في تلك المجموعة الصعبة؟

صراحةً منتخبنا السعودي فخر، أتمنى بإذن الله أن يصل منتخبنا النسائي لهذا المستوى والقوة، وبإذن الله فالهم التوفيق.

أخيرًا، هل سيتمكن منتخب السيدات السعودي من الوصول للعالمية سريعًا؟

كما ذكرت سابقًا مع كل ما نمر به الآن من تطور واهتمام بالكرة النسائية نعم بإذن الله.