خاص | تفاصيل نجاة إيمرسون رويال من الموت المحتم في ساو باولو

لاعب توتنهام كان قريبًا من مفارقة الحياة في بلاده

نجا البرازيلي إيمرسون رويال لاعب توتنهام الإنجليزي من الموت المحتم، بعدما أطلق صوبه أكثر من 20 طلقة نارية في مدينة ساو باولو البرازيلية أين يقضي البرازيلي الدولي عطلته الصيفية بعد انتهاء الموسم الكروي في أوروبا.

إيمرسون كان في ملهي ليلي يقضي بعض الوقت مع أصدقائه قبل أن يتبدل كل شيء.

ما قالته وسائل الإعلام البرازيلية وعلى رأسها موقع "أوليبيرال" هو أن إيمرسون خرج لالتقاط صورة تذكارية مع رجل شرطة، قبل أن يبدأ إطلاق النار بشكل مباشر.

ولكننا في "جول" نؤكد أن ما حدث مختلف بعض الشيء، وإن كان يحمل نفس الطابع في القصة الحقيقية.

بدأ الأمر بمحاولة سرقة على حدود الملهى تعرض لها إيمرسون فانبرى رجل الأمن للدفاع عن اللاعب البرازيلي، الأمر الذي ترتب عليه نزول وابل من الرصاص على رجل الأمن من قبل السارق، لحسن الحظ أن أيًا منه لم يصب إيمرسون أو رجل الأمن.

بل إن رجل الأمن نجح في إصابة السارق الذي يمكث الآن في المستشفى، وفقًا لمصادر مقربة من إيمرسون وصلنا إليها في "جول".

والد إيمرسون خرج لوسائل الإعلام في تصريح مقتضب قائلًا إن ما حدث يثير الاستهجان، متمنيًا ألا يقع ذلك لأي شخص، في معرض حديثه لموقع "جلوبو سبورتي" البرازيلي.

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