خاص | تشيلسي يمنح إنتر فرصة مثالية لاستعادة لوكاكو!

تشيلسي أيضًا يريد التخلص من زياش وتيمو فيرنر..

بحسب المصادر الخاصة لموقع "GOAL" فإن نادي تشيلسي قد قرر تخفيض تكلفة البلجيكي روميلو لوكاكو، وذلك لتسهيل عملية خروجه.

وكان مهاجم فريق البلوز قد ارتبط اسمه بناديه السابق، إنتر ميلان الإيطالي، حيث يسعى النيراتزوري لإعادة نجمه السابق بجوار لاوتارو مارتينيز.

فيما يرغب تشيلسي باستغلال تلك العملية وخطف أحد المدافعين من صفوف النادي الإيطالي، على الرغم من رفض إنتر لتلك العملية.

لماذا تشيلسي على استعداد لخسارة الكثير من المال؟

يضغط لوكاكو بقوة من أجل هذه الخطوة على الرغم من محاولة كبار المسؤولين في تشيلسي لاسترضاء اللاعب الذي فقد الثقة في بيئة غرب لندن.

هناك أيضًا شكوك حول ما إذا كان توماس توخيل هو المدرب المناسب للحصول على أفضل النتائج من المهاجم، الذي قضى معظم عام 2022 على مقاعد البدلاء.

ويريد نادي البلوز الاستفادة من اللاعب خارج الميدان، حيث بدا وأنه لن يكون من العناصر الأساسية للمدرب الألماني الموسم المقبل.

ماذا قال تشيلسي عن لوكاكو؟

صرح بيتر تشيك علنًا أن لوكاكو لديه مستقبل في لندن، وقال مستشار تشيلسي الفني والحارس السابق لشبكة "سكاي سبورتس نيوز": "أعتقد شخصيًا أن روميلو لوكاكو سيحظى بموسم رائع".

وواصل: "في الموسم الماضي رأينا مدى قوته عندما جاء، ثم تسببت الإصابة طويلة الأمد التي تعرض لها أمام أستون فيلا في إبطاء كل شيء، ثم أصيب بفيروس كورونا أيضًا".

وأوضح: "لدي ثقة كاملة في أن روميلو لوكاكو سيتعافى وسيرجع من جديد لتقديم العروض القوية".

ومع ذلك، فإن وراء الكواليس هناك قبول متزايد بأنهم سيضطرون إلى السماح له بالمغادرة.

هل يستطيع تشيلسي التعاقد مع لاعب من إنتر في المقابل؟

يحاول البلوز الاستفادة من الموقف لصيد أحد مدافعي إنتر، لكن الفريق الإيطالي لن يسمح بترك أي اسم يريده تشيلسي من نجومه.

ويأتي ذلك مع ندرة الخيارات الدفاعية في ملعب ستامفورد بريدج بعد خسارة تشيلسي أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن لريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

وتم ربطهم أيضًا مع لاوتارو مارتينيز لكن المهاجم الأرجنتيني يُنظر إليه على أنه لا يمكن المساس به في سان سيرو.

هل سيضيف تشيلسي مهاجمًا ليحل محل لوكاكو؟

لا يبدو وأن فريق البلوز حريص على التوقيع مع مهاجم جديد، حتى وإن خرج لوكاكو من صفوف الفريق.

على الرغم من تواجد روبرت ليفاندوفسكي الآن في السوق، إلا أن تشيلسي يهتم بأسماء أخرى مثل رحيم ستيرلينج، وكريستفور نكونكو.

كما أن الفريق اللندني لا يمانع أيضًا رحيل تيمو فيرنر وحكيم زياش من النادي في سوق الانتقالات الحالي، إذا تلقت الإدارة العروض بأسعار مناسبة.

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