تشيلسي لا يقبل "لا" كإجابة بخصوص استعادة لوكاكو

يسعى تشيلسي بكل الطرق للتعاقد مع النجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقد سبق وأن رفض النادي الإيطالي عرضًا من تشيلسي، بقيمة 100 مليون يورو بالإضافة إلى ضم ماركوس ألونسو، مدافع البلوز.

كيف يستعد نادي تشيلسي لإقناع إنتر هذه المرة؟

ذكرت مصادر خاصة لـ"جول" أن تشيلسي يستعد لتقديم عرضًا جديدًا لمهاجم إنتر روميلو لوكاكو يصل إلى 130 مليون يورو (111 مليون جنيه استرليني / 154 مليون دولار).

وأكدت أن مشاكل إنتر المالية وحاجته إلى سيولة كبيرة لتحسين الميزانية، تقربه إلى الحد الذي يمكن أن يرضخ فيه للنادي الإنجليزي ويتخلى عن خدمات لوكاكو.

ما خطة تشيلسي لتقديم هذا المبلغ الكبير من أجل لوكاكو؟

كشفت مصادرنا أن تشيلسي يبحث عن طريقة لاخراج مهاجم الفريق، تامي أبراهام هذا الصيف، وذلك من أجل تقديم عرض ضخم لاستعادة لوكاكو.

وقد أبدى أستون فيلا رغبته في ضم اللاعب على سبيل الإعارة، لكن تشيلسي يفضل بيع أبراهام، والحصول على 40 مليون جنيه استرليني.

ماذا يرى تشيلسي من التعاقد مع لوكاكو؟

إذا نجح تشيلسي في إعادة التعاقد مع نجم إنتر، فسيحصلون على لاعب أكثر خبرة بكثير من اللاعب الذي كان لديهم قبل 10 سنوات، وقد يكون وجوده حاسمًا لأن فريق توخيل يسعى للقتال من أجل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2021-22.

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