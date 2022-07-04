خاص | تشيلسي يبدأ التعويض .. النادي الإنجليزي أقرب لدي ليخت من بايرن ميونخ

بعد ساعات من رحيل كريستنسن..

اقترب نادي تشيلسي من الحصول على خدمات اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإنجليزية لجول، حيث يتقدم النادي اللندني على بقية الفرق التي تنافس على خدمات اللاعب.

وكان تشيلسي قد حدد دي ليخت كأحد أهم أهداف سوق الانتقالات الجاري بعد أن استحوذ تود بولي على ملكية النادي اللندني.

وحاول بايرن ميونخ أن يحصل على خدمات اللاعب لنفسه، ولا يزال في السباق طالما لم يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة، لكن النادي الإنجليزي هو الأقرب.

وكان ماوريتسيو أريفابيني الرئيس التنفيذي ليوفنتوس قد أكد في تصريحات صحفية أن الحفاظ على أي لاعب في الوقت الحالي أمر ليس بالسهل مما زاد التكهنات حول رحيل دي ليخت.

جدير بالذكر أن دي ليخت ينتهي تعاقده في يوفنتوس بحلول صيف 2024 ويتم تقييمه بسعر بين 60 و70 مليون يورو.