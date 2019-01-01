خاص - تشيلسي أنهى إجراءات ضم كوفاسيتش من ريال مدريد

تشيلسي يتفادى عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم وينجح في حسم صفقة كوفاسيتش قبل الموعد النهائي لتسجيله في الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نجح نادي تشيلسي في حسم صفقة اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف ريال مدريد بشكل نهائي بعدما كان يلعب للفريق على سبيل الإعارة.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره الخاصة، حيث أتم النادي اللندني كل إجراءات تسجيل اللاعب قبل حلول اليوم، وفي النطاق الزمني القانوني المسموح لهم به.

وكان تشيلسي قد أعلنوا عن إتمام الصفقة بشكل نهائي بالأمس عن طريق الخطأ بعدما نشروا خبر الانتقال عبر التطبيق الرسمي للنادي.



ويعاني تشيلسي الإنجليزي من الإيقاف عن تسجيل اللاعبين بفعل عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي كان قد فرضها على البلوز قبل أسابيع.

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ويعد كوفاسيتش لاعبًا مسجلًا بالفعل في صفوف تشيلسي، واتمام صفقة انتقاله بشكل نهائي قبل الـ ٣٠ من يونيو الجاري يجعل النادي غير مضطر لإعادة تسجيله من جديد.

وأعرب اللاعب في البيان الذي نشره النادي وتضمن تصريحات له عن سعادته بجعل انتقاله لتشيلسي بشكل نهائي وأكد أنه سعى لذلك منذ أسابيع.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وأشارت تقارير إلى أن قيمة الانتقال النهائي وصلت لـ ٤٥ مليون يورو.

زاوية أخرى توضح التحرك الرهيب 🎥



✨شاهدوا تحرك جيرارد وصفّقوا له يا سادة👏👌pic.twitter.com/JPJURWA5r0

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ يونيو ٢٠١٩