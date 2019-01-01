خاص| بولاسي: مواجهة مصر مسألة حياة أو موت

الكونغولي محبط عقب الهزيمة أمام أوغندا..

أبدى يانيك بولاسي لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية وأندرلخت البلجيكي أسفه عقب الخسارة أمام أوغندا بهدفين دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وقال بولاسي في تصريحاته لجول:"المباراة محبطة للغاية بالنسبة لنا، كنا نتمنى البداية بأفضل شكل ممكن ولكن حدث ما حدث".

وأضاف:"سنحاول تدارك الأمر في المباراة القادمة للحفاظ على آمالنا. هذه هي كرة القدم، تخسر بعض المباريات وتمر الأمور".

وأوضح:"علينا العمل بشكل أفضل، ستكون مواجهة صعبة للغاية أمام المنتخب المصري المضيف، الذي يملك لاعبين جيدين للغاية ودعم جماهيري كبير، بينما سيكون الأمر مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا للحفاظ على الآمال".

وسقط المنتخب الكونغولي أمام نظيره الأوغندي بهدفين دون رد ليتذيل المجموعة بلا نقاط وبفارق الأهداف عن زيمبابوي.