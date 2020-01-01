خاص| بلعمري يتجه إلى السعودية لحل أزمته.. وعرض قطري ينافس الأهلي على ضمه

بلعمري هدف للكثير من الأندية خلال الفترة الأخيرة

كشفت مصادر "جول" عن آخر تطورات أزمة الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي الشباب خلال الفترة الأخيرة وحقيقة تلقيه عروضًا للرحيل عن الليوث.

جمال بلعمري قدم مستوى مميز للغاية خلال الموسم الماضي، وقاد منتخب بلاده "الجزائر" للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

وأكدت مصادر "جول" أن جمال بلعمري في الوقت الحالي في طريقه للوصول إلى المملكة العربية السعودية من أجل حل الأزمة مع الشباب.

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وأشارت المصادر إلى أن الجزائري بلعمري سيقوم بتسوية المستحقات المالية المتأخرة مع نادي الشباب والتي وترت العلاقة بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

ويمتلك بلعمري أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، على رأسهم عرض من الأهلي السعودي ومنافسة من عرض قطري خلال الفترة الحالية.

ويعد بلعمري من أبرز المدافعين العرب في الوقت الحالي يرغب الكثير من الأندية في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية.