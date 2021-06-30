خاص | بعد عذاب طويل.. مانشستر يونايتد يتفق مع دورتموند حول سانشو

قيمة ضخمة للغاية..

توصل مسؤولو مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع نظرائهم في بوروسيا دورتموند بشأن انتقال جادون سانشو إلى أولد ترافورد في الميركاتو الصيفي الحالي.

المفاوضات بين يونايتد ودورتموند حول سانشو موجودة منذ الصيف الماضي، إلا أن النادي الألماني رفض حينها التفريط في جوهرته الإنجليزية.

وبعد عام من محاولات الظفر بخدمات الدولي الإنجليزي، وافق دورتموند أخيرًا على بيع لاعبه بعد الاتفاق على قيمة انتقال ضخمة مع المانيو.

ووفقًا لما أوردته مصادر جول فإن قيمة الصفقة ستكون 72.5 مليون جنيه استرليني، بدون أي إضافات، أي ما يعادل 85 مليون يورو.

سانشو سوف يخضع للكشف الطبي بعد انتهاء مشواره مع منتخب إنجلترا في يورو 2020، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال وقت قريب للغاية.

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وشارك صاحب الـ22 عامًا في 137 مباراة بقميص دورتموند منذ انتقاله إليهم في 2017، ونجح في تسجيل 50 هدفًا وصناعة 67 آخرين.

صفقة سانشو لا يتوقع أن تكون الأخيرة ليونايتد في الميركاتو، بل إنها بداية لتحركات ضخمة يستهدفها أولي جونار سولشاير للعودة إلى سكة البطولات.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ارتبط بالتعاقد مع كيفن تريبيير لدعم الجبهة اليمنى، وكذلك رافاييل فاران لدعم قلب الدفاع.