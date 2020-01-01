خاص | بعد استبعاد أمرابط .. كيف سيلعب فيتوريا أمام الهلال في نهائي كأس الملك؟

تحضيرات قوية من النصر والهلال لنهائي كأس الملك

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، استبعاد المغربي نور الدين أمرابط من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل.

النصر يستعد لملاقاة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في لقاء آخر في ديربي الرياض، بعد لقاء الإثنين الماضي بينهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلم "جول" من مصادر خاصة أن هناك محاولات من مجلس إدارة نادي النصر من أجل إثناء فيتوريا عن قراره باستبعاد أمرابط من اللقاء المرتقب أمام الهلال.

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وأكدت المصادر أن البرتغالي فيتوريا سيعتمد على الثلاثي خالد الغنام وبيتي مارتينيز وعبدالرزاق حمدالله خلال المباراة المقبلة.

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ويكشف "جول" التشكيل الذي ظهر خلال المران الرئيسي للنصر اليوم الخميس:

حراسة المرمى: براد جونز

الدفاع: كيم – عبدالله مادو – مايكون بيريرا – سلطان الغنام

الوسط: عبدالله الخيبري – عبدالمجيد الصليهم – بيتروس

الهجوم: خالد الغنام – عبدالرزاق حمدالله – بيتي مارتينيز