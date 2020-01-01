خاص | برشلونة يصرف النظر عن ديباي ويحدد الهدف الأهم في يناير

برشلونة يعيد ترتيب أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير ويصرف النظر عن ممفيس ديباي نجم ليون.

قرر نادي برشلونة أن يصرف النظر عن فكرة ضم اللاعب ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث قررت إدارة النادي التوقيع مع اللاعب الإسباني إريك جارسيا مدافع الفريق السابق ومانشستر سيتي الحالي.

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يأتي هذا في ظل المشاكل المتراكمة في دفاعات الفريق، والتي كانت تتطلب حلًا منذ فترة الانتقالات الصيفية لكن تم تأجيلها للصيف المقبل من قبل.

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السبب الأساسي في تحويل اهتمام برشلونة كان إصابة قائد الدفاع جيرارد بيكيه ومعه سيرجي روبيرتو حيث سيغيبان لفترة طويلة عن الفريق.

وسيكون على إدارة برشلونة إقناع نظيرتها في مانشستر سيتي بالصفقة في ظل رغبة الفريق الإنجليزي في الحصول على الاستفادة القصوى من بيع اللاعب الذي قرر عدم تجديد تعاقده.

في الوقت نفسه سيكون على الإدارة تخفيض الرواتب في النادي والقيام ببعض البيع قبل أن يستطيعوا تقديم قيمة مالية يوافق عليها مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن الصفقة تعقدت في الصيف الماضي بسبب طلب مانشستر سيتي لـ 15 مليون يورو ورفض برشلونة دفع ذلك المبلغ في لاعب يستطيع ضمه مجانًا بعد أشهر قليلة.