خاص | برشلونة سيجدد للونجليه بعد أزمة كورونا

هل يتخلص برشلونة من تأثيرات كورونا ويجدد للاعبيه؟

أوضحت مصادر خاصة لجول أن برشلونة ينوي تجديد عقد مدافعه الدولي الفرنسي كليمون لونجليه خلال خطة النادي للفترة المقبلة.

وكان لونجليه قد أصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق الكتالوني وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه في أول موسمين له في برشلونة منذ انضمامه.

وحول ذلك، فإن برشلونة سيؤخل فقط تجديد عقد لاعبه إلى الوقت الذي سيمتلك فيه النادي الكتالوني خريطة مالية واضحة لما بعد تأثيرات فيروس كورونا.

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ووفقًا لما علمه جول، لا يساور النادي أي شك في تجديد عقد قلب دفاعه الفائز بكأس العالم 2018، والذي تمكن من تقديم نفسه كخليفة لجيرارد بيكيه.

وأصيب صامويل أومتيتي وتتواصل إصاباته بصورة متكررة، الأمر الذي جعل لونجليه يأخذ أدوارًا أكبر ويثبت وجوده في الموسمين الماضيين.

ورغم ذلك، فإن الوضع المالي للنادي لا يسمح بعد بتمديد العقود أو منح مكافآت إضافية ورفع قيمة العقد للاعب إشبيلية السابق أو لغيره.

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وكانت المفاوضات بين إدارة برشلونة وبين حارس مرماه الدولي الألماني مارك أندري تير شتيجن قد توقفت أيضًا بسبب الحالة الاقتصادية التي فرضها الوباء العالمي.