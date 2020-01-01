خاص | برشلونة حلم بالتعاقد مع جواو فيليكس ولا يزال يفكر في الأمر!

منذ سنوات طويلة..

لم يتوقف جواو فيليكس عن إبهار أي شخص تابعه، برشلونة كان من ضمن أولئك المفتونين به، ولكن ما ميّز اهتمام البرسا أنه أتى مبكرًا للغاية.

وبحسب ما أشارت له مصادر جول، فإن متابعة برشلونة لجواو فيليكس بدأت منذ ست سنوات، بالتحديد في عام 2014، وأخذ في متابعته كل أسبوع ويرى كيفية نموه وتطوره.

في عام 2015 انضم اللاعب إلى شباب بنفيكا من بورتو، كشافة برشلونة في البرتغال لم يتوقفوا يومًا عن متابعته، بل تؤكد المصادر من داخل الأمانة الفنية للنادي الكتالوني أن "تقاريره دائمًا ما كانت ممتازة".

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لكن برشلونة لم يكن النادي الوحيد المهتم بموهبة البرتغال الضخمة، فأيضًا رصده عدد من أندية أوروبا الكبرى، وفي مقدمتهم يوفنتوس.

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المصادر من داخل برشلونة أخبرت جول أنه "لم يكن هناك شك أبدًا بشأن قدرات وموهبة فيليكس لفترة طويلة" ووطد وصوله إلى الفريق الأول لبنفيكا في سن مبكرة الثقة في أن هذا اللاعب سينفجر عاجلًا أو آجلًا.

في عام 2019 وبعدما برزت موهبة صاحب الـ18 عامًا مع بنفيكا بشكل غير مسبوق، بدأ برشلونة يتحرك لضمه، وتواصلوا مع وكيله جورج مينديش، الذي بدا واضحًا أنه "فتح المزاد" على نجم المستقبل.

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بذلك الوقت، وبحسب ما قاله المصدر، كان سعر جواو فيليكس "غير مناسب" لبرشلونة، فالشرط الجزائي في عقده بلغ 127 مليون يورو، فيما كانت تبحث الإدارة في الوقت ذاته عن التعاقد مع مهاجم.

انتهى الأمر ببرشلونة بتفضيل التعاقد مع أنطوان جريزمان بنفس القيمة تقريبًا من أتلتيكو مدريد، ليذهب جواو فيليكس إلى الأتليتي خلفًا للفرنسي الذي يُعاني حتى الآن من صعوبات في كامب نو.

سيلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل، وجواو فيليكس صار أحد أهم اللاعبين في كتيبة دييجو سيميوني، ولم ينته اهتمام البلوجرانا به بكل الأحوال.

هذا ما تؤكده المصادر، فإن برشلونة ينظر باهتمام إلى البرتغالي وسيكون من أول الحاضرين إذا قرر مغادرة أتلتيكو، فالجميع متفق أن هذا اللاعب سيصير من أهم اللاعبين في التاريخ خلال فترة وجيزة.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو بعد ضم جواو فيليكس تلقى انتقادات لمستويات البرتغالي المتوسطة، قبل أن ينفجر اللاعب في النصف الثاني من الموسم بصورة ملحوظة ويرد على كافة المنتقدين.