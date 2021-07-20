خاص | بايرن ميونخ بدأ اتصالاته مع برشلونة لحل أزمته الدفاعية

بايرن ميونخ لديه مشكلة في خانة الظهير الأيمن، يُحاول إيجاد الحل في البارسا

دفعت الأزمة الاقتصادية العالمية في كرة القدم نتيجة جائحة كورونا الأندية الكبيرة لمحاولة البحث عن حلول "غير مكلفة" لمشاكلها الفنية، ولم يشذ بايرن ميونخ عن تلك القاعدة.

العملاق البافاري ورغم استقراره الاقتصادي مقارنة بغيره من عمالقة أوروبا يُعاني على صعيد الظهير الأيمن، وقد وجه بوصلته لفريق برشلونة لمحاولة إيجاد حل لتلك المشكلة.

من هو لاعب برشلونة المطلوب في بايرن ميونخ؟

مصادر جول الخاصة أفادت أن البايرن دخل في مفاوضات مع البارسا للتعاقد مع مدافعه الأيمن سيرجي روبرتو بالإعارة للموسم القادم مع حق الشراء نهائيًا صيف 2022.

وأضافت مصادرنا أن الفريق الألماني تواصل بالفعل مع وكيل روبرتو عبر وسيط بينهما، ويُعد صاحب الـ29 عامًا مفضلًا لدى البايرن على زميليه إيمرسون وسيرجينو ديست، خاصة مع صعوبة الحصول على أحدهما.

روبرتو مرتبط مع البارسا بعقد ينتهي صيف 2022 والنادي لا يرغب بفقدانه مجانًا بنهاية عقده، وهو ما يُشجع إمكانية التخلي عنه هذا الصيف مع تجديد عقده.

ويأمل بايرن في الحصول على موافقة برشلونة على طلبه استغلالًا للعلاقة الجيدة بين الناديين منذ اتفاقهما على صفقة البرازيلي كوتينيو صيف 2019.

لماذا يُريد بايرن التعاقد مع ظهير أيمن من برشلونة؟

يسعى بايرن لدعم صفوفه بظهير أيمن بعد المستوى المتواضع لبنجامين بافارد وبونا سار خلال موسم 2020-2021، وصعوبة الاعتماد على الثنائي الشباب جوسيب ستانيسيتش وكريس ريتشاردز.

الإدارة قررت العمل على ضم لاعب بالإعارة لصعوبة الإنفاق في ظل الأزمة المالية نتيجة جائحة كورونا، وقد اتجه للبارسا استغلالًا لحاجة النادي الإسباني التخلص من بعض لاعبيه لتقليل فاتورة رواتبه السنوية.

ماذا قدم روبرتو مع برشلونة؟

اللاعب القادر على اللعب في الدفاع والوسط لعب 15 مباراة في الليجا الموسم الماضي أحرز خلالها هدف واحد وصنع هدفين، ويعود السبب في ذلك العدد القليل من المباريات للإصابة التي لحقت به خلال الموسم.

روبرتو أحد العناصر الأساسية في البارسا منذ موسم 2015-2016 وقد خاض على الأقل 30 مباراة في الدوري الإسباني في 4 مواسم من الخمسة التي سبقت الموسم الماضي.

اللاعب الإسباني لعب خلال مسيرته 191 مباراة في وسط الملعب و148 مباراة في يمين الدفاع، وقد خاض 8 مباريات كجناح أيمن ومباراتين في قلب الدفاع.

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