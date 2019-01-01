خاص | باكستر: تفوقنا على مصر وصلاح، وسنكرر ذلك أمام نيجيريا

حديث خاص لـ Goal

حاوره | عبده الليثي

أطلق المدرب البريطاني ستيوارت باكستر العنان لنفسه، في حديثه مع Goal، بعد المفاجأة المدوية التي حققها منتخبه الجنوبي إفريقي بالإطاحة بمنظم بطولة أمم إفريقيا المنتخب المصري من دور الـ16.

ووضع منتخب بافانا بافانا، حدًا لتفوق الفراعنة عليه في المباريات الرسمية، وذلك بصعق العالمي محمد صلاح ورفاقه في قلب ملعب "القاهرة الدولي" بهدف نظيف أحرزه رجل المباراة ثيمبينكوسي لورش قبل النهاية بخمس دقائق.

وبعد المباراة قال المدرب الاسكتلندي لـGoal "أعتقد أننا لعبنا أفضل من المنتخب المصري، لقد بذلنا مجهودًا كبيرًا، وتّوج هذا المجهود بالفوز على صاحب الأرض".

وتابع حديثه بإدخال هداف البريميرليج آخر عامين في جملة مفيدة، قائلاً "بالطبع سعداء بما قدمناه وجهد اللاعبين أمام لاعبين مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، ويبدو لي أننا نجحنا في إيقافهما".

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إليكم تقرير المباراة 👇#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/uspUc8oSRx — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وعن تحسن مستوى منتخب جنوب إفريقيا من مباراة لمباراة في البطولة، قال مدربهم "جئنا إلى مصر دون أن نخوض ولو مباراة واحدة تحضيرية، لكن أدائنا تطور بشكل كبير، وهذا سبب فزنا بالمباراة".

وختم بالحديث عن فرص منتخبه في مباراته ضد النسور النيجيرية في ربع النهائي، مُشيدًا بمنافسه في المرحلة القادمة، معتبره أحد كبار القارة شأنه شأن المنتخب المصري والمغربي، لكنه راهن على فرص جنوب إفريقيا في إقصاء نيجيريا والوصول للدور نصف النهائي.